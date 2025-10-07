La ultraderecha impulsa que el Congreso español pida auditar coste de migración irregular

La propuesta viene del partido de ultraderecha Vox que la presentó en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, una de las comisiones de trabajo del Congreso y el Senado, y que fue apoyada por el Partido Popular (derecha), mientras en contra se expresó la coalición gobernante integrada por el PSOE y Sumar.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe defendió la iniciativa al presentar "la inmigración ilegal y sus secuelas" como "un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles", sobre el que "nadie se atreve a dar las cifras".

Los presupuestos de cada ministerio de España son públicos y en concreto el año pasado el Gobierno se fijó un límite de gasto de hasta 979,1 millones de euros para los programas de atención humanitaria a migrantes y protección internacional para este año.

Por lo que pedir una auditoría del coste para la Administración Pública de la migración es un planteamiento "francamente repugnante", según consideró durante el debate la diputada de Sumar (izquierda) Engracia Rivera, que lo calificó de "racista" y animó a cuantificar "todo lo que aportan a nuestro PIB todos esos inmigrantes explotados que no pueden acceder a los servicios públicos".

En la misma línea, el senador del PSOE Pedro Martín calificó de "absolutamente lamentable" la estrategia de Vox de "sembrar odio y desprecio sobre el inmigrante para recoger resentimiento, que luego puedan convertir en votos".

Además, recordaron a los diputados de Vox que múltiples instituciones, incluidos el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Financial Times, han hecho estudios reconociendo cómo la migración es un motor en la economía española y en su empleo.

Desde el PP alegaron que apoyan la petición porque, en palabras de la diputada María Pilar Alía, no puede oponerse a "conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia" porque entienden que "no hay nada que ocultar".

Esta propuesta se produce en medio de la escalada de los discursos antiinmigración y abiertamente xenófobos en España, impulsados por la ultraderecha, la mayoría sustentados en bulos y noticias falsas.