Las remesas desde EE.UU. a Guatemala suben casi 20% a septiembre de 2025

De acuerdo con la banca central, durante los primeros nueve meses de 2025, los migrantes guatemaltecos enviaron al país centroamericano 18.968,4 millones de dólares. La cifra fue superior en 3.133,4 millones de dólares a los 15.835 millones que se enviaron entre enero y septiembre de 2024.

El Banco de Guatemala detalló que solo en septiembre el ingreso de divisas por remesas sumó 2.106,7 millones de dólares, un 22,2 % con respecto al mismo mes de 2024, cuando alcanzó los 1.724,1 millones.

Según las proyecciones del banco central, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los 24.521 millones de dólares.

Las autoridades atribuyen el incremento de las remesas al temor de los migrantes guatemaltecos a ser detenidos y deportados por el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.

De enero a septiembre de este año, las autoridades migratorias estadounidenses han deportado a más de 33.000 migrantes del país centroamericano, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con el Banco de Guatemala, del monto total de las remesas que envían los migrantes a sus familias en el territorio guatemalteco, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a vivienda y el 10 % a inversiones sociales.

El año pasado Guatemala cerró con una cifra récord de 21.510,2 millones de dólares, superando los 19.804 millones que el país centroamericano recibió en 2023.

En Estados Unidos residen más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría de ellos en situación irregular.

Las autoridades estiman que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas a sus familiares desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta de forma directa a siete millones de habitantes.