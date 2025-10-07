Las reservas chinas de divisas extranjeras subieron un 0,5 % intermensual en septiembre

El aumento con respecto a la cifra final de agosto fue de unos 16.500 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que atribuyó este crecimiento a las fluctuaciones del índice dólar y al "alza generalizada" de los precios de los activos financieros globales.

Cabe recordar que, al cierre del primer semestre, las reservas chinas de divisas marcaban su nivel más alto desde diciembre de 2015, situándose en ese entonces en unos 3,32 billones de dólares.

"La economía china mantiene una tendencia de estabilidad con avances graduales y ha logrado nuevos progresos en su desarrollo de alta calidad, lo que contribuye a mantener una estabilidad básica en el tamaño de las reservas de divisas", apunta el comunicado.