Liberado en Túnez un hombre una semana después de ser condenado a pena de muerte

El abogado de Chouchane, Osama Bouthelja, explicó que su cliente había sido condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Nabeul (sur), más de un año y medio después de su detención, en enero de 2024, por diversas publicaciones que, según el juez instructor, constituían varios delitos.

La inicial condena a la pena capital, un hecho inusual en el país, se dictó al considerar el juez instructor del caso que Chouchane "pretendía cambiar el cuerpo del Estado y obligar a la población a enfrentarse entre sí con armas", atentando así contra el mandato de Said.

La defensa argumentó que los mensajes publicados por el procesado apenas fueron compartidos por otros usuarios y que sus interacciones fueron "muy débiles" y que, incluso, algunos no recibieron ninguna reacción ni difusión.

Chouchane, que "justificó sus publicaciones" al asegurar que solo quería "llamar la atención de las autoridades sobre su estatus social", pidió perdón y alegó que tenía "problemas de salud", debido a un accidente sufrido en 2004 que le dejó una "discapacidad física".

No obstante, no se hicieron públicas las razones del giro en la decisión del tribunal que, en menos de una semana, emitió la condena a pena de muerte y la anuló, dejando en libertad al acusado.

La defensa no precisó si su cliente fue liberado sin cargos o si se trata de una orden bajo condiciones que el procesado deberá cumplir.

El hecho se produce en un momento en el que las críticas al Gobierno de Said se incrementan debido a las restricciones a la libertad de expresión que, según organizaciones sociales, han escalado en los últimos años.