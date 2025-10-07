Macron celebra el Nobel de Física al francés Devoret, un "orgullo para el país"

"¡Michel Devoret es Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la mecánica cuántica! Un inmenso orgullo para el país. Este reconocimiento honra la investigación francesa que abre el camino a los ordenadores del futuro", señaló el jefe de Estado galo en un mensaje en redes sociales.

Desde Francia también felicitó a Devoret la ministra de Transición ecológica en funciones, Agnès Pannier-Runacher, quien destacó en redes sociales que "sus investigaciones sobre la mecánica cuántica permiten comprender mejor el comportamiento de la materia a escala microscópica y abren el camino a nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la informática cuántica".

La Academia de las Ciencias francesa se declaró igualmente "orgullosa" de que el Nobel de Física recayese este año en uno de sus miembros.

En redes sociales, esa prestigiosa institución difundió el testimonio de uno de los colegas de Devoret durante sus investigaciones en Francia en los años noventa, el físico Daniel Estève, quien aseguró haber recibido "con una gran alegría" la noticia del galardón a su antiguo compañero, a Clarke y a Martini, por un trabajo que calificó de fundacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a haberse formado en Francia y a haber desarrollado distintos cargos en prestigiosos centros de enseñanza superior galos, como el Colegio de Francia, Devoret ha desarrollado buena parte de sus investigaciones en la Universidad de Yale, institución que también destacó la noticia en sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Real Academia de las Ciencias Sueca distinguió concretamente a Devoret, Clarke y Martini "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico".