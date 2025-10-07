Miles marchan en Buenos Aires en apoyo al pueblo palestino y dicen "basta de genocidio"

Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a organizaciones sociales y agrupaciones políticas de izquierda, se concentraron frente al edificio del Congreso y marcharon hacia la icónica Plaza de Mayo, a los pies de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Los concentrados portaban banderas y pañuelos palestinos y un sinfín de carteles con mensajes en apoyo a la población de Gaza y en rechazo al accionar de Israel.

"Nos estamos movilizando junto al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino a dos años del genocidio que está sufriendo la población de Gaza", dijo a EFE Mercedes de Mendieta, diputada nacional por al Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad.

"No podemos permitir que en el siglo XXI, a los ojos de todo el mundo, haya un genocidio que se transmita en redes sociales", agregó, e instó a la población argentina y a sus pares en el Parlamento a salir a las calles y a repudiar la postura en favor de Israel del presidente Javier Milei, a quien consideró "cómplice del genocidio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La movilización avanzó lentamente por algunas de las principales arterias del centro de la capital argentina bajo un importante operativo de seguridad pero sin registrar disturbios ni incidentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al grito de "libre, libre Palestina", "Estado sionista, vos sos el terrorista" y "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", los manifestantes alcanzaron en poco tiempo la Plaza de Mayo, donde continuaron exigiendo sanciones contra Israel y repudiando la postura del Ejecutivo.

"Esto no empezó el 7 de octubre", dijo a EFE Abdallah al Tibi, manifestante palestino nacido en la Franja de Gaza, en alusión a la larga historia del conflicto entre israelíes y palestinos y al ataque de Hamás hace exactamente dos años.

En aquel ataque murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y llevadas como rehenes a la Franja de Gaza. La respuesta israelí desde entonces ha dejado un saldo de más de 67.000 palestinos fallecidos.

"Hoy se cumplen dos años de genocidio, dos años de masacre de niños y niñas en la Franja de Gaza, hacia mi familia, hacia todas las familias que están ahí", añadió Al Tibi.