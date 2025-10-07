Nueve empleados más de la ONU detenidos por los hutíes en Yemen, con lo que ya suman 53

En las zonas controladas por hutíes todas las operaciones humanitarias y organismos de las Naciones Unidas han sido afectados, y aquellos lugares donde la presencia y las actividades de la ONU son mayores sufren un impacto mayor, dijo la portavoz de la sede de la ONU en Ginebra, Alessandra Velucci.
Esta situación ha llevado a que la ONU limite a la asistencia mínima vital sus operaciones en las zonas impactadas y a suspender todo su trabajo en la provincia de Saada.
"Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestro personal y seguiremos trabajando a través de todos los canales disponibles, dentro y fuera de Yemen, para obtener la libertad del personal y garantizar que esto no vuelva a suceder", ha señalado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración a este respecto.
Todos los empleados de la ONU detenidos son yemenís, confirmó la portavoz.
