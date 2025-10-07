Nueve empleados más de la ONU detenidos por los hutíes en Yemen, con lo que ya suman 53

Ginebra, 7 oct (EFE).- Nueve empleados más de Naciones Unidas han sido detenidos de forma arbitraria por las autoridades hutíes de facto en Yemen, donde controlan una parte del territorio, con lo que ya son 53 los miembros de la organización en cautiverio desde 2021.