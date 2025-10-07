Orbán dice que Hungría no adoptará el euro porque la UE se está "desintegrando"

"La UE actualmente está en estado de desintegración. Se está desmoronando", afirmó Orbán según recoge hoy el portal Hírklikk.

El primer ministro añadió que "Hungría no debe vincular su destino más estrechamente a la Unión Europea. La introducción del euro sería la vinculación más estrecha posible", enfatizó.

"La adhesión a la zona del euro no estará en mi menú", afirmó.

Hungría es uno de los países de la Unión Europea que más aportaciones netas recibe, unos 4.400 millones de euros en 2023.

El pasado abril, Orbán dijo que su país saldrá de la Unión Europea cuando llegue el momento en que estar fuera sea más ventajoso que estar dentro.

El primer ministro, muy crítico con la UE, también ha opinado ahora que si no se adaptan "cambios radicales" en uno o dos años, "la UE solo será un capítulo efímero".

Orbán Gobierna con mayoría absoluta desde 2010 y desde entonces se opone a la introducción del euro.

Hungría es uno de los países de Europa Central que hasta el momento no ha iniciado los procesos de cambiar su divisa a la moneda única, junto a la República Checa y Polonia.

Los tratados de la UE establecen que los países miembros deben adherirse a la zona del euro, aunque sin determinar la duración del proceso.