Pakistán se moviliza en apoyo a Gaza en el aniversario de los ataques de Hamás

Las manifestaciones se llevaron a cabo en Karachi, Lahore y otras ciudades en el segundo aniversario de los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra en Gaza, que ha dejado más de 60.000 muertos en el territorio ocupado.

"Estamos junto al pueblo palestino; hoy hubo una marcha de un millón de personas en Karachi y Lahore", declaró el líder del JI, Hafiz Naeem ur Rehman, en un comunicado publicado en Facebook.

Agregó que el domingo se realizará una gran marcha en Peshawar en solidaridad con los palestinos. "Estamos con el pueblo de Gaza y continuaremos con el movimiento; inshallah, tendremos éxito", añadió.

Las protestas se produjeron días después de que las fuerzas israelíes interceptaran la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaban cerca de 500 activistas internacionales.

La flotilla, compuesta por unas 40 embarcaciones con alimentos y medicinas, zarpó a finales de agosto con parlamentarios, periodistas y abogados a bordo.

Varios activistas detenidos, incluido el exsenador paquistaní Mushtaq Ahmed, fueron deportados por Israel a distintos países. "Me complace confirmar que el exsenador Mushtaq ha sido liberado y ahora se encuentra a salvo en la embajada de Pakistán en Ammán", informó el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en X, añadiendo que "goza de buena salud y buen ánimo".

Pakistán, que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y prohíbe a sus ciudadanos viajar a ese país, condenó la interceptación de la flotilla y pidió el levantamiento del bloqueo sobre Gaza.

En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Catar y Egipto expresaron su apoyo a los esfuerzos para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes y avanzar hacia un acuerdo integral.