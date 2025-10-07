Panamá condena ataque a caravana presidencial en Ecuador y pide respetar orden democrático

En un comunicado oficial, la Cancillería de Panamá expresó su condena a los actos de violencia contra la caravana de Noboa "durante su reciente recorrido por la provincia de Cañar", a la vez que hizo un llamado de respeto del orden democrático en Ecuador.

"Panamá llama al respeto y al orden constitucional y a siempre dirimir las diferencias de forma pacífica y dialogada", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Por ello, la Cancillería panameña dijo que "solamente a través del entendimiento y la búsqueda de consensos será posible construir soluciones sostenibles y beneficiosas para toda la sociedad, permitiendo la reconciliación".

"Panamá exhorta (a) una pronta recuperación del clima de paz y convivencia democrática, privilegiando siempre los canales institucionales y el respeto al Estado de derecho", concluye la nota oficial.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció este martes que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que hacía su recorrido en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto, y posteriormente, dijo la ministra, ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a "quedar en la impunidad".

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.

El ataque denunciado se registra durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande de país, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel.