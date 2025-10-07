Panamá condena "todo acto de terrorismo" tras dos años del ataque de Hamás en Israel

"Hoy, 7 de octubre del 2025, recordamos con profundo pesar los trágicos ataques perpetrados hace dos años contra el pueblo de Israel por el grupo terrorista Hamás, que cobraron la vida de centenares de personas inocentes y el secuestro de más de 240 personas, y marcaron una de las jornadas más dolorosas en la historia reciente del Estado de Israel", señaló la Cancillería de Panamá en un comunicado.

Así, agregó: "En esta fecha, reafirmamos nuestra condena absoluta a todo acto de terrorismo, violencia y extremismo, cualquiera sea su origen o justificación. Ninguna causa política o religiosa puede justificar la barbarie ni el sufrimiento de civiles inocentes".

De igual manera, el Gobierno panameño "reiteró su compromiso con la búsqueda de una solución duradera, justa y viable al conflicto israel-palestino, basada en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y el derecho internacional".

"Valoramos los esfuerzos recientes impulsados por los Estados Unidos, con el apoyo de países europeos, latinoamericanos -incluido Panamá-, así como de naciones árabes y otras regiones del mundo, para abrir un nuevo capítulo de entendimiento, seguridad y prosperidad compartida", agrega el comunicado.

Panamá cree "firmemente que solo mediante el diálogo, la diplomacia y la cooperación internacional será posible construir un futuro donde tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz, con seguridad y dignidad dentro de fronteras reconocidas y bajo un marco de respeto a los derechos humanos".

"Hoy rendimos homenaje a las víctimas del 7 de octubre de 2023 y renovamos nuestro llamado a la paz, la justicia y la convivencia humana. Que este aniversario sirva como recordatorio del precio de la intolerancia y como inspiración para redoblar los esfuerzos hacia una paz verdadera y duradera en Medio Oriente", concluye la nota.

Este martes se conmemoran dos años del ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, que marcó el inicio de la ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, que ha dejado más de 67.000 personas fallecidas.

Hoy, además, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó que el grupo islamista está "listo" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero advirtió de que el movimiento palestino necesita "garantías" de que Israel detendrá por completo su campaña militar.