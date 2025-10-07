Presidente de Siria aborda con delegación de EEUU cómo preservar "integridad territorial"

"Se abordaron los últimos acontecimientos en Siria, las maneras de apoyar el proceso político, fortalecer la seguridad y la estabilidad, y los mecanismos para implementar el acuerdo del 10 de marzo para preservar la integridad territorial y la soberanía de Siria", dijo la Presidencia siria en un escueto comunicado.

La fuente hizo referencia al pacto sellado el pasado marzo entre las nuevas autoridades sirias y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste del país árabe tras la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre.

La reunión de los estadounidenses con Al Sharaa tiene lugar horas después de que las fuerzas gubernamentales sirias y las FSD alcanzaran un alto el fuego tras unos breves choques que causaron víctimas en dos distritos de Alepo, en el norte del país, en medio de una escalada de tensiones entre ambos bandos.

De hecho, Barrack y el comandante del CENTCOM mantuvieron ayer una reunión en el noreste de Siria con el líder de las FSD, Mazloum Abdi, en la que según el kurdosirio se abordó "la integración política en Siria, preservar la integridad territorial del país y crear un entorno seguro para todos los componentes del pueblo sirio".

Pese a la firma de este acuerdo del pasado marzo entre las nuevas autoridades de Damasco y los kurdosirios tras el cambio de régimen, el proceso se encuentra mayormente estancado por falta de consenso entre las partes.