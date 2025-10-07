Presidente israelí promete liberar a los rehenes en segundo aniversario del 7 de octubre

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Herzog recordó este martes "el valor de los soldados, el heroísmo de la ciudadanía y la unidad del pueblo" israelí.

"No descansaremos, no nos callaremos hasta que los 48 rehenes vuelvan a casa", añadió el presidente, que subrayó que Israel saca fuerza "de las profundidades del dolor" porque la historia del país es de resiliencia: "De personas que nunca se rinden (...) ni dejan de creer en que la luz vencerá a la oscuridad".

Herzog agradeció los mensajes de solidaridad y recuerdo de todas partes del mundo recibidos este martes y extendió su "especial gratitud" al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus "increíbles esfuerzos" para liberar a los rehenes y "traer la paz a Oriente Medio".

Equipos de Israel y Hamás negocian en Egipto la implementación de la primera fase del plan del presidente Trump, que estipula la liberación de todos los cautivos en Gaza a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos.

"Rezo por el éxito de sus esfuerzos y de los equipos negociadores", aseguró.

Añadió que su país se mantiene como "un faro de libertad y democracia en una región turbulenta" y expresó su convicción de "una nueva era de cooperación y prosperidad" tras estos dos años; pese al ostracismo internacional creciente que padece Israel por su ofensiva en Gaza, donde han muerto más de 67.000 palestinos, la mayoría civiles.