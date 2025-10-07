Presión en Reino Unido contra protestas propalestinas en aniversario del ataque de Hamás

Esa incursión desencadenó la actual guerra en Gaza, en la que se estima que han muerto más de 67.000 palestinos a manos del Ejército israelí.

Estudiantes de varias universidades prevén manifestarse en diversos puntos del Reino Unido y participar en actos y debates para expresar su condena a la matanza en la Franja y solidaridad con los gazatíes.

En Londres, alumnos de la London School of Economics (LSE), King's College, University College London y SOAS University of London planean una marcha conjunta a partir de las 13 GMT.

En un artículo en The Times, Starmer calificó de "poco británicas" las manifestaciones, al considerar que no respetan el duelo de la comunidad judía y en algunos casos pueden fomentar el antisemitismo.

El líder laborista señaló que ese odio, "aunque no es nuevo", "ha ido en aumento desde las atrocidades del 7 de octubre de 2023" y recordó el horror causado por el atentado de inspiración islamista del pasado jueves en una sinagoga en Mánchester (noroeste inglés), en el que murieron dos feligreses, más el agresor, y tres resultaron heridos.

Starmer afirmó que en las manifestaciones propalestinas, muy frecuentes en el Reino Unido desde el inicio de la guerra en Gaza, "algunos ejercen su libertad de protestar contra el Gobierno israelí, pero otros lo usan como una excusa despreciable para atacar a los judíos británicos".

"Esto no es lo que somos como país. Es poco británico tener tan poco respeto por los demás", adujo el jefe del Gobierno, cuya esposa es judía.

La ministra de Educación, Bridget Phillipson, repitió la línea gubernamental al pedir a los estudiantes que "hagan una pausa" y "muestren humanidad" en un día que, dijo, muchos judíos británicos vivirán con un "profundo sentido de pérdida y dolor".

En declaraciones a los medios, Phillipson subrayó que, aunque el derecho a protestar es fundamental y legítimo para condenar la matanza en Gaza, "hay 364 días más en el año para manifestarse".

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, alertó de que "el mismo odio que alimentó esos ataques bárbaros (contra Israel) sigue presente hoy" y criticó que algunas protestas "se conviertan en marchas de odio en nuestras calles".

La directora de la organización Universities UK, Vivienne Stern, que agrupa al sector universitario, se sumó a las advertencias, en un ambiente de creciente tensión en el Reino Unido tras el ataque contra la sinagoga perpetrado el 3 de octubre por el britanicosirio Jihad Al-Shamie.

El sábado siguiente hubo un incendio provocado, sin víctimas, contra una mezquita en el sur de Inglaterra.

"Si bien las universidades deben ser espacios donde se puedan expresar opiniones controvertidas y tienen el deber legal de defender la libertad de expresión, instamos a los estudiantes y al personal que participan en las protestas a recordar que el 7 de octubre es el aniversario de un atroz ataque contra personas inocentes y que expresar apoyo a una organización terrorista es un delito penal", declaró Stern.

El pasado domingo, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció nueva legislación para otorgar a la Policía mayores competencias para restringir las protestas que se repiten, tras la detención de casi 500 personas en Londres la víspera por un nuevo acto de apoyo al grupo proscrito Palestine Action.

Starmer y Mahmood habían pedido previamente, sin éxito, a los organizadores que suspendieran las convocatorias tras el atentado en Mánchester, pero éstos consideraron que se trataban de dos cuestiones independientes.