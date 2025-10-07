Proyecto de ley de eutanasia pasa al Senado uruguayo y será tratado el 15 de octubre

Este martes, la presidenta de dicha Comisión, la legisladora del oficialista Frente Amplio Patricia Kramer, destacó la importancia del hecho y dijo que esto significa ir cerrando un "larguísimo" proceso de trabajo.

"Creo que fue un trabajo muy comprometido, muy serio y muy profundo el que se dio en la Comisión. Todas las audiencias permitieron una discusión honesta. Este tipo de proyectos no dejan de generar en distintos matices contradicciones internas de cada persona. Se dio una muy buena discusión en la Comisión", apuntó.

"Se recibió a todas las instituciones que quisieron ser recibidas. Fue una muy buena discusión, que permitió trabajar de verdad sobre el tema, más allá de las ideas o preconceptos que tuviéramos todos los integrantes", agregó.

Ya aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Muerte Digna ingresó a ese lugar para ser tratado por los nueve senadores que la integran y posteriormente votado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el período de tiempo que estuvo en la Comisión de Salud Pública, los legisladores que la integran mantuvieron reuniones con diferentes delegaciones, como -por ejemplo- el cardenal de la Iglesia católica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultada por el hecho de que tanto senadores oficialistas como opositores aprueban el proyecto, Kramer destacó la madurez política de Uruguay y aseguró que el tratamiento del proyecto demostró que se pueden dar discusiones "intelectualmente honestas y comprometidas".

"Es reconfortante poder trabajar de esta manera", subrayó la legisladora del Frente Amplio, quien añadió que el 15 de octubre se le dará ingreso al pleno del Senado para ser votado.

Allí es un hecho que el proyecto de ley será aprobado con votos de legisladores de diferentes fuerzas políticas, por lo que Uruguay se convertirá en el tercer país de América en legalizar la eutanasia, después de Canadá y Colombia.