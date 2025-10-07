Raji Sourani rechaza el plan de Trump porque no prevé el fin del genocidio y la ocupación

En la jornada sobre 'Palestina. Plante al genocidio y al militarismo' organizada por la Universidad del País Vasco, en el norte de España, Sourani estimó que "cualquier plan que no incluya el respeto al derecho internacional y los derechos humanos está abocado al fracaso".

"Si un plan de paz no menciona el final del genocidio o el derecho internacional y los derechos humanos, ¿cómo podemos esperar que funcione?", dijo Sourani, y avisó de que "la alternativa al derecho internacional es la ley de la jungla".

"Están intentando hacer de Gaza el cementerio del derecho internacional, del derecho humanitario y de la dignidad del ser humano", advirtió.

El plan de Donald Trump se centra en rescatar a los rehenes israelíes pero olvida, denunció Sourani, la salida de Israel del territorio palestino: "Parece que tenemos que seguir viviendo con la ocupación".

"No somos superhéroes y necesitamos ese alto el fuego tras dos años de genocidio continuado con las armas de más alta tecnología, por tierra mar y aire; es demasiado", reclamó.

Además, rechazó que ese plan pida la retirada del proceso en la Corte Penal Internacional contra Israel.

Como abogado colabora con el equipo jurídico que desde Sudáfrica presentó la demanda contra Israel ante la Corte Penal Internacional, tribunal que dictó en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Sin embargo, esas detenciones no se han producido porque ese tribunal no tiene medios ni apoyo para proceder a esos arrestos, explicó Sourani, para quien "los organismos internacionales se han vuelto irrelevantes ante dos años de genocidio que se retransmite por streaming".

"Es la primera vez en la historia en que se ve en directo, en vivo, la comunidad internacional lo ve en redes sociales", conoce los bombardeos y las muertes en Gaza, y no actúa para impedirlo, reprochó.

Y tildó de "kafkiano" que Israel "insista con su ocupación criminal y beligerante, cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, aduciendo su derecho a la autodefensa", y exigiendo al pueblo palestino "que seamos buenas víctimas", que no protesten mientras avanza en su "extinción".

En este sentido, sostuvo que Israel ha declarado su intención de hacer una limpieza étnica en Gaza y Cisjordania porque buscan la pureza del Estado judío.

"Pero somos las piedras en el valle, llevamos allí desde siempre y seguiremos estando allí siempre y ningún poder del mundo nos va a sacar de ahí, ni israelíes, ni americanos o europeos", sentenció.

Además de pedir a la ciudadanía de otros países "que adopten una postura conjunta y comprometida" en contra del genocidio, valoró las "enormes manifestaciones" en muchos países y la actuación de la flotilla humanitaria que ha confiado permitan cambiar las posturas de sus gobiernos.

"España lo está haciendo fantásticamente y también Irlanda, Noruega Luxemburgo y Bélgica, y esperamos que más lleguen a hacerlo. Ya existe la grieta en el muro y queremos agrandarlo para que ganen la justicia y la dignidad del ser humano", pidió.

Sourani expresó entre lágrimas que mantiene "un optimismo estratégico" en que ese apoyo contribuya a parar la guerra y el genocidio de su pueblo.