República Dominicana ha crecido más del doble de la región en última década, según Cepal

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó este martes que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico promedio del 5,0 % en la última década, más del doble del promedio regional, y ha logrado reducir la pobreza al 18,2 % y la pobreza extrema al 4,9 %.