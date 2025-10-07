Rescatan una veintena de ejemplares de animales salvajes en Ciudad de Panamá

Los animales rescatados corresponden a cinco zarigüeyas comunes, cuatro mapaches, dos boas constrictoras, dos culebras bejuquillas, dos tortugas jicoteas y dos tortugas morrocoys, una rana, un gavilán cara cara y un pichón de garza tigre.

También fue recibido un mono aullador de dos meses, entregado voluntariamente a la Clínica Veterinaria de Especies Silvestres de MiAambiente para su reincorporación al medio natural, informó este martes la jefa de la Dirección Regional de Panamá Metropolitana del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Marta Moreno.

Entre las especies rescatadas -destaca un comunicado- está la tortuga morrocoy o Chelonoidis carbonarius, también conocida como "tortuga terrestre de patas rojas", una "especie terrestre nativa de las sabanas y bosques que habita desde Panamá hasta las Guayanas, Brasil, Paraguay".

También, "el pichón de garza tigre, también llamada hocó cuellinudo, o avetigre mexicana Tigrisoma mexicanum que es una especie de ave de patas cortas, que habita en manglares y humedales de agua dulce en tierras bajas tropicales", añade la nota oficial.

Por lo general, los técnicos de la sección regional metropolitana de MiAmbiente "reciben llamadas, denuncias o quejas al 311 y por el chat Operativos, decomisos, rescates de fauna", explicó la directora regional.

De igual manera, indicó, se notifican de parte de la Policía Ambiental u otros servicios de seguridad y se da respuesta a los casos con la finalidad que no afecten a la población.

La funcionaria destacó que un ejemplo de esto se ha dado con el rescate de mapaches en un restaurante y la cría de garza tigre cercano al hospital del Niño, en la capital.