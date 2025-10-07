Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en 13 regiones rusas y el mar Negro

"Entre las 23:00 de ayer y las 07:00 de hoy, hora de Moscú, los sistemas de defensa antiaérea derribaron 184 drones ucranianos de ala fija", señala la nota del Ministerio de Defensa ruso publicada en Telegram.

Más adelante volvieron a derribar 25 drones antes de las 08:00.

Las regiones más afectadas fueron Kursk (62 drones interceptados), Nizhni Nóvgorod (47), Bélgorod (31) y Vorónezh (18).

Otros seis cayeron sobrevolando Lípetsk; cinco en Kaluga y la región de Moscú; cuatro en Tula; tres en Rostov y Riazán; dos en Briansk y Oriol; y uno en Volgogrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dos drones fueron derribados en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, las defensas rusas alcanzaron 29 drones sobre el mar Negro que se dirigían a territorio controlado por Rusia.

El gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, informó de que restos de un dron derribado cayeron sobre una empresa industrial, aunque se produjeron daños menores.

"Restos de un dron interceptado cayeron sobre el territorio de una empresa, pero no se produjeron daños significativos en el complejo industrial", aclaró.

Ayer, durante la misma franja horaria, Defensa notificó haber derribado 251 drones ucranianos y durante el día comunicaron dos muertes en Bélgorod a causa del impacto de un dron.