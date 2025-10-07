Sánchez pide liberación de los rehenes israelíes y a Netanyahu que cese genocidio en Gaza

Madrid, 7 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que detenga el "genocidio" contra el pueblo palestino y abra un corredor humanitario en Gaza.