Sánchez pide liberación de los rehenes israelíes y a Netanyahu que cese genocidio en Gaza

Así lo asegura en un mensaje que publica en la red social X, en el que señala que hoy, 7 de octubre, cuando se cumplen dos años de los "terribles atentados" perpetrados por Hamás, es un "buen día para reiterar su condena al terrorismo en todas sus formas".
Y también para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes, además de exigir a Netanyahu que detenga el "genocidio" del pueblo palestino y abra un corredor humanitario, añade.
Para Sánchez, "el diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz".
El 7 de octubre de 2023 los ataques terroristas de la milicia de Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a 250, de las que aún quedarían en Gaza 48 rehenes, de los cuales las autoridades israelíes estiman que 20 siguen con vida.
Estos ataques marcaron el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, que hasta el momento ha causado más de más de 67.000 muertes y a destrucción de la Franja de Gaza.