Se registra un sismo de magnitud 4,4 en el centro-sur de Panamá sin consecuencias

Ciudad de Panamá, 7 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 en la escala abierta de Richter se registró este martes en Tonosí, un poblado del centro-sur panameño situado frente a la costa del Pacífico, sin que se informara en un primer momento de daños materiales o a personas.