"Son días decisivos", dice Netanyahu en segundo aniversario de los ataques de Hamás

"Ciudadanos de Israel, nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel", dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.

Sus palabras coinciden con el segundo aniversario desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que causaron 1.200 muertos, y del inicio de la respuesta israelí con más de 67.000 palestinos fallecidos, la mayoría civiles.

Bibi añadió que tanto él como su mujer Sara inclinan hoy la cabeza en memoria de los "mártires y caídos" cuyas imágenes quedarán grabadas, ha dicho, en sus corazones "para siempre".

"Abrazamos con cariño a las familias en duelo, deseamos una pronta recuperación a los heridos en cuerpo y alma y, por supuesto, seguimos trabajando por todos los medios para que todos los secuestrados, tanto vivos como caídos, regresen", insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Bibi aseguró que la "guerra de resurgimiento en siete frentes" -en alusión a los ataques librados contra Irán, Yemen, o Hizbulá en Líbano, entre otros- "es una guerra crucial" para la existencia y el futuro de Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Juntos rompimos el eje iraní, juntos transformamos el rostro de Oriente Medio, juntos aseguraremos la eternidad de Israel", añadió.