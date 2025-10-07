Starmer emprende una visita oficial a la India para reforzar lazos económicos y culturales

El pacto reduce o elimina aranceles sobre más del 90 % de los productos británicos y abre oportunidades en sectores como automoción, whisky y productos agrícolas, según datos del Gobierno.

A cambio, la India se beneficia de recortes arancelarios en textiles, joyería y productos agrícolas, así como de mejoras en servicios y comercio digital, fomentando la inversión y el intercambio económico entre ambos países.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el acuerdo con la potencia asiática podría impulsar el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido en unos 4.800 millones de libras anuales (en torno a 5.616 millones de euros).

Ante la visita, la familia del ciudadano británico Jagtar Singh Johal, detenido en la India desde 2017, instó a Starmer a pedir a su homólogo indio, Narendra Modi, su liberación, tras ocho años de encarcelamiento sin pruebas.

Johal, un activista sij de 38 años de Dumbarton (Escocia), fue declarado víctima de detención arbitraria por un panel de la ONU en 2022 y, pese a ser absuelto de cargos de apoyo financiero a un grupo terrorista, sigue enfrentando causas en el país del sureste de Asia.

Starmer está bajo presión para impulsar el crecimiento de la estancada economía británica, con los mercados pendientes del próximo presupuesto, previsto para el 26 de noviembre.