Superávit por cuenta corriente de UE cayó a 81.000 millones en segundo trimestre de 2025

La oficina de estadística precisó que en el segundo trimestre de este año, en comparación con el primero, el superávit de la cuenta de bienes decreció a los 85.800 millones de euros, desde los 113.600 millones.

También disminuyó el superávit de la cuenta de servicios (de 46.400 millones a 38.400 millones), así como el déficit de la cuenta de ingresos primarios (de 18.600 millones a 14.700 millones).

Sin embargo, el déficit de la cuenta de ingresos secundarios aumentó hasta los 28.500 millones de euros, desde los 27.600 millones.

Además, el superávit de la cuenta de capital, que en el primer trimestre de 2025 fue de 700 millones de euros, se convirtió en un déficit de 12.300 millones en el segundo.

Por lo que se refiere a los socios comerciales, en el segundo trimestre de 2025 la UE anotó superávit por cuenta corriente con el Reino Unido (69.500 millones de euros), Suiza (36.300 millones), Canadá (10.900 millones), Hong Kong (9.400 millones), Brasil (7.700 millones), centros financieros extraterritoriales (5.400 millones), Japón (1.100 millones) y Rusia (800 millones).

En contraste, se registró déficit con China (47.300 millones), Estados Unidos (13.100 millones) e India (2.000 millones).

En cuanto a la cuenta financiera, entre abril y junio de 2025, los activos de inversión directa de la UE cayeron en 58.800 millones de euros, en tanto que los pasivos de inversión disminuyeron en 68.000 millones.

Como resultado, la UE fue un inversor directo neto en el resto del mundo con salidas netas de 9.200 millones.

En cuanto a los Estados miembros, si se contabilizan tanto las transferencias intracomunitarias como las extracomunitarias, quince Estados miembros anotaron superávit y doce registraron déficit en el segundo trimestre de 2025.

Los mayores excedentes tuvieron lugar en Alemania (44.900 millones de euros), Irlanda (19.500 millones), España (14.700 millones), Países Bajos (13.200 millones), Dinamarca (12.000 millones), Italia (10.700 millones) y Suecia (7.700 millones).

En cuanto al déficit, fue más acusado en Francia (11.500 millones), Rumanía (7.900 millones), Bélgica (4.500 millones) y Grecia (3.500 millones).