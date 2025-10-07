Ucrania incrementa el uso de drones y aumenta en un 23 % el número de bajas enemigas

Kiev, 7 oct (EFE).- El Ejército ucraniano incrementó en casi un 11 % en septiembre respecto al mes anterior el número de objetivos rusos alcanzados por sus drones en la línea del frente, donde la cantidad de bajas infligidas al enemigo mediante el uso de aparatos no tripulados creció el mes pasado un 23 % en relación con agosto, según datos ofrecidos este martes por el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.