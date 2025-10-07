Ucrania neutraliza 88 drones en un ataque ruso que alcanza una infraestructura energética

Rusia lanzó además dos misiles balísticos que no pudieron interceptar las defensas ucranianas. Del total de 152 drones que empleó Rusia en el ataque, 52 impactaron en una decena de localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea, según el parte de este componente del Ejército ucraniano.

Según la administración militar de Poltava, varios drones tuvieron como objetivo la región, donde un edificio administrativo, varios almacenes, equipamiento ferroviario y una infraestructura energética resultaron dañadas. Más de un millar de abonados al sistema eléctrico se quedaron sin suministro debido al ataque, que no provocó víctimas.

El ministro de Desarrollo, Oleksí Kuleba, explicó que entre las infraestructuras alcanzadas en Poltava hay una línea de transmisión de electricidad y un depósito de locomotoras. Kuleba informó de retrasos en algunos trenes como consecuencia del bombardeo.

El ministro informó también de la situación en la región nororiental de Sumi, fronteriza con Rusia, cuya capital homónima quedó sin suministro en alguna zona debido al ataque ruso.

Rusia ha lanzado en los últimos días nuevos ataques contra la infraestructura eléctrica y gasística de diversas regiones de Ucrania. Kiev denuncia que Rusia busca dejar sin luz y calefacción a la población ucraniana de cara al invierno, y respondió este fin de semana con un bombardeo que dejó sin luz a unas 40.000 personas en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.