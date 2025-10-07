Ucrania planea importar un 30 % más de gas tras los últimos ataques rusos a red gasística

Kiev, 7 oct (EFE).- Ucrania planea importar un 30 % de gas más del que tenía previsto comprar debido a los últimos ataques rusos contra su infraestructura gasística, según declaró este martes la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk.