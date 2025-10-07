Un sismo de magnitud 3,4 se registró en provincia costera del Guayas, suroeste de Ecuador

Quito, 7 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3,4 se registró este martes en la provincia ecuatoriana del Guayas, en la zona costera del país, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.