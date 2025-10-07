Una española entre los nueve activistas de la Sumud Flotilla permanece retenida en Israel

Según el listado de detenidos publicado por la la GSF a las 14.00 GMT, los integrantes de la Flotilla que siguen en prisión son una española, tres noruegos, dos marroquíes, dos argentinos y un uruguayo.

La activista española Alejandra Martínez detalló, a su llegada a España tras su deportación, que la última información sobre Rigo es que en la noche del domingo fue sacada de la habitación con "extrema violencia".

Israel empezó el pasado sábado a deportar a activistas de distintas nacionalidades hacia Turquía y quedan nueve retenidos.

Jordania anunció este martes la llegada de 131 activistas de la GSF, entre ellos varios ciudadanos de América Latina, tras su evacuación desde Israel a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta el reino árabe con Cisjordania ocupada.

Hasta ahora, Israel ha deportado a cientos de activistas, entre los que están ciudadanos de España, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, entre otros países

Varios integrantes de la flotilla deportados que llegaron a sus países denunciaron malos tratos durante su detención, además de la falta de suministro de alimentos y agua, mientras que otros aseguraron no haber recibido tratamientos médicos.

El equipo jurídico de la (GSF), Adalah, denunció el pasado domingo "graves abusos" contra los participantes de la misión retenidos, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara que "se respetaban plenamente" los derechos legales de los activistas.

Los barcos de la Flotilla que llevaban ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales la semana pasada, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal.