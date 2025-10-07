Una persona muere en El Salvador tras un deslizamiento por lluvias de las últimas horas

La víctima fue identificada como Nancy Verónica Mejía Cruz, de 32 años, quien "perdió la vida tras quedar soterrada por un deslizamiento de tierra que cayó sobre su vivienda" en la localidad de Ciudad Delgado, cercana a la capital San Salvador.

"Socorristas de Comandos de Salvamento y Protección Civil realizaron la recuperación del cadáver", indicó Comandos de Salvamento.

Por el momento, las autoridades salvadoreñas no han dado detalles de las emergencias y daños que habrían podido ocasionar estas lluvias que se presentaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Está previsto que funcionarios que integran la Comisión de Protección Civil brinden en una conferencia de prensa el consolidado de emergencias atendidas en las últimas horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las tormentas continuarán "en diferentes sectores del país, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador" y "podrían estar acompañadas de ráfagas de viento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta amarilla (vigilancia) el pasado martes -aún vigente- y reportó algunas inundaciones y árboles caídos en diferentes zonas del país centroamericano durante el fin de semana.

En cada invierno, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.