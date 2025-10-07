UNRWA, tras dos años de guerra: el alto el fuego es la única salida al abismo y el caos

Ginebra, 7 oct (EFE).- Un alto el fuego inmediato y la rendición de cuentas de los autores de las atrocidades del 7 de octubre de 2023 y en fechas posteriores son "la única salida de este abismo y este caos", aseguró el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, en el segundo aniversario del conflicto.