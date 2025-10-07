Zurich Insurance, segundo accionista del Banco Sabadell, no acudirá a la opa del BBVA

"Zurich no tiene intención de acudir al proceso actual de oferta pública voluntaria, ya que la oferta vigente no representa una propuesta atractiva para los accionistas del Sabadell más allá de las perspectivas de la propia entidad", afirmó la aseguradora en un comunicado remitido a EFE.

La compañía, que posee cerca de un 5 % de acciones del banco catalán -solo por detrás de BlackRock (7,2 %)-, está considerada por el Sabadell como uno de sus socios de "interés estratégico".

"Tenemos unos 'partners' estratégicos que esperamos que no vayan" a la opa, "fundamentalmente Zurich", afirmó ayer el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, durante un encuentro con accionistas.

"Zurich es nuestro socio y lo único que ha hecho ha sido incrementar su participación precisamente para defender la independencia del Sabadell", afirmó el consejero delegado.

El tercer accionista del banco y el mayor accionista a título individual, el mexicano David Martínez, que controla el 3,86 % del capital, anunció por su parte que sí aceptará el canje propuesto por el BBVA, lo mismo que hizo el gestor de activos Algebris Investments, con el 0,05 % de los títulos.

El BBVA lanzó una opa amistosa sobre el Sabadell el 1 de mayo de 2024, pero cinco días después el Sabadell rechazó la propuesta, al considerar que infravaloraba "significativamente" el proyecto de la entidad. Desde entonces las dos entidades bancarias han mantenido un pulso.

El BBVA lanzó después una opa hostil, que contó con el rechazo del Gobierno español, que endureció las condiciones para la operación. El BBVA, sin embargo, decidió seguir con su proyecto, con una mejora del 10 % en la oferta inicial, pese a lo cual, el pasado 30 de septiembre, el consejo de administración del Banco Sabadell volvió a recomendar a sus accionistas que no acudan a la opa del BBVA.

Los accionistas cuentan ahora con un plazo hasta el próximo 10 de octubre para decidir si acuden a la opa, cuyo resultado se hará público como máximo el 17 de octubre.

El BBVA fijó en principio en un 50 % del capital del Sabadell el umbral mínimo de aceptación necesario para que la operación prospere, pero se ha reservado el derecho a continuar adelante con la operación si se supera el umbral de control del 30 %, lo que le obligaría a lanzar una segunda opa en efectivo, en un plazo de 24 horas a partir del 17 de octubre.