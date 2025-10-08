20 migrantes desaparecidos cuando navegaban hacia España en una barca

Está previsto que un avión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea (UE), continúe hoy con el rastreo.

La oenegé Caminando Fronteras alertó de la desaparición de la embarcación precaria, que partió el domingo pasado desde un puerto situado al este Argel, en el norte de África.

Aparte, Salvamento Marítimo recuperó ayer un cuerpo sin vida a dos millas de la isla balear de Ibiza, y la Policía Judicial se hizo cargo del caso.

Hasta el domingo pasado, 5.936 migrantes habían llegado de manera irregular por mar a las Baleares, más que en todo 2024, según el recuento de EFE basado en datos del Ministerio del Interior y otras autoridades.

El años pasado fueron 5.882 migrantes, a la vista del Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Este incremento coincide con una caída de llegadas marítimas irregulares al archipiélago atlántico de Canarias, también desde el continente africano, un descenso del 41,2 % entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024.