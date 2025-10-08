Activan alerta de emergencia máxima en islas al sur de Tokio por el paso del tifón Halong

Las autoridades meteorológicas japonesas advirtieron del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales por el avance de Halong, el vigésimo segundo tifón de la temporada en el Pacífico, que a las 7:00 hora local (22:00 GMT del miércoles) estaba a unos 70 kilómetros al este-sureste de la isla de Hachijo.
Esta ínsula, situada a unos 280 kilómetros al sur de Tokio, fue azotada por fuertes vientos y lluvias torrenciales a medida que la tormenta de viendo avanzaba hacia el noreste sobre el Pacífico.
Las autoridades continuaban horas después pidiendo a la población adoptar medidas para garantizar su seguridad mientras pasa la influencia del tifón.
Halong, de intensidad catalogada como "muy fuerte", se desplazaba a 25 kilómetros por hora en dirección este-noreste hacia el Pacífico, arrastrando ráfagas de viento de más de 250 km/h.
Usuarios en redes sociales compartieron desde la noche grabaciones de los vientos huracanados que arrastra el tifón a su paso por Hachijo, donde ha provocado cortes de luz.
Será necesario que pase el temporal para que las autoridades puedan evaluar la extensión de daños y víctimas, si los hubiera.