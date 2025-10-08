Activan alerta de emergencia máxima en islas al sur de Tokio por el paso del tifón Halong

Tokio, 9 oct (EFE).- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó este jueves su alerta especial de emergencia por lluvias en el archipiélago de Izu, al sur de Tokio, la más grave, ante el paso por la zona del tifón Halong desde la madrugada.