Airbus se acerca a su objetivo de 820 entregas de aviones en 2025 con 507 en 9 meses

París, 8 oct (EFE).- Airbus aceleró claramente las entregas de aviones a sus clientes en septiembre, con 73 sólo durante ese mes, pero con 507 desde comienzos de año está todavía a una distancia considerable del objetivo que se ha marcado de 820 en 2025.