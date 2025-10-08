Al menos cuatro muertos y seis heridos tras choque de furgoneta con camión en sur de Perú

Lima, 8 oct (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que la furgoneta en la que viajaban chocó con un camión cisterna en una autopista de la región de Arequipa, en el sur de Perú, informaron este miércoles fuentes oficiales.