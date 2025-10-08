Al menos diez muertos en Vietnam por las inundaciones causadas por el tifón Matmo

El primer ministro, Pham Minh Chinh, visitó hoy la ciudad de Thai Nguyen, capital de la homónima provincia y región con mayor número de víctimas mortales, con 4 fallecidos y alrededor de 200.000 casas inundadas.

Con el agua hasta la rodilla, el político vietnamita inspeccionó la zona y ayudó en las tareas de reparto de ayuda humanitaria, según la información publicada en el portal del Gobierno.

Las autoridades han movilizado a más de 7.600 soldados y voluntarios para las tareas de emergencia, después de que el país fuera golpeado por siete fuertes tormentas desde finales de agosto.

Según el balance provisional, además tres personas perdieron la vida en la provincia de Bac Ninh -a 30 kilómetros al noroeste de Hanói-, otras dos en la provincia de Thanh Hoa, y una en la provincia de Cao Bang, fronteriza con China.

Los equipos de emergencia buscan a dos personas en Thai Nguyen y otra en Thanh Hoa.

Las inundaciones también han provocado importantes pérdidas en la agricultura y considerables daños en infraestructuras, mientras las autoridades alertan a la población sobre la posibilidad de corrimientos de tierra y el desbordamiento de ríos en las regiones afectadas por la lluvia.

En Tailandia, las lluvias por Matmo han causado por su parte al menos 22 muertes, con inundaciones registradas en una veintena de provincias del centro, norte y nororeste del país, que afectan a casi 370.000 personas, informaron este martes las autoridades.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

A finales de septiembre, el tifón Bualoi dejó al menos 58 muertos y desaparecidos en Vietnam, mientras que a finales de agosto el tifón Kajiki causó la muerte de siete personas.

En septiembre de 2024, el país fue duramente golpeado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra.