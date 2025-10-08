Alcalde de Nueva York se une a demanda por fondos para seguridad pública

"El sistema de metro es el alma de nuestra ciudad, lo que lo convierte en uno de los mayores objetivos terroristas del país, por lo que no podemos permitirnos perder ni un solo dólar, y mucho menos 12 millones de dólares, cuando se trata de proteger a 5,5 millones de pasajeros diarios", indicó el alcade Eric Adams en un comunicado.

De acuerdo con el documento legal, el daño por la pérdida de esos fondos no sólo pondrá en peligro a los 5,5 millones de viajeros y turistas que utilizan el metro todos los días, sino a los 8,5 millones de residentes de la ciudad.

"Recortar los fondos federales que apoyan los esfuerzos vitales de lucha contra el terrorismo del Departamento de Policía de Nueva York pone en peligro a todos los neoyorquinos", señaló por su parte el abogado de la ciudad, Muriel Goode-Trufant.

La acción legal de la ciudad a través del recurso "amigos de la corte" ocurre luego de que el Gobierno federal anunciara el pasado viernes la restitución de los 187 millones de dólares en subvenciones de seguridad pública, tras una ola de protestas de la gobernadora Kathy Hochul, que aseguró se habían recortado el 86 % de los fondos, y del Departamento de Policía, responsable por la seguridad en el transporte público.

Los 12 millones de dólares serían transferidos desde la MTA a la Policía, que usa ese dinero para entrenar y apoyar unidades que detectan explosivos y armas químicas y radiológicas, identificar y prevenir ataques incipientes, capacitar a los oficiales de tránsito para responder a ataques de tiradores activos en el metro y responder eficazmente al terrorismo.

"El sistema de metro enfrenta un mayor riesgo de ataque terrorista que cualquier otro sistema de tránsito del país, y el Departamento de Seguridad Nacional está obligado a asignar parte de la subvención a la MTA, destacó Adams en el comunicado.