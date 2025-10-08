Argentina condena ataque contra Noboa e insta a defender la democracia en Ecuador

"La República Argentina expresa su firme condena al atentado perpetrado el pasado 7 de octubre contra la comitiva del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, y manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo ecuatoriano", expresó la Cancillería argentina en una publicación en su perfil de la red social X.

"Argentina reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho", añadió.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de manifestantes que bloqueaba una de las carreteras de la provincia apedreó la caravana en la que se trasladaba el mandatario, lo que causó destrozos en los vehículos, que quedaron algunos con vidrios rotos y abolladuras.

Tras el ataque, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto intento de asesinato contra el gobernante, al señalar que el vehículo presidencial recibió incluso un impacto de bala, algo que no alcanza a apreciarse en las imágenes difundidas por la misma Presidencia.

Noboa salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, tildó de "infundadas" las acusaciones que la responsabilizan por el ataque a la caravana presidencial.

Según esta organización, el paso de la caravana "en una zona de resistencia" y su intento de atravesar uno de los bloqueos de carreteras "constituye una provocación del Gobierno para "justificar la represión".

El ataque denunciado se registró durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Conaie, la organización social más grande del país, después de que Noboa eliminara el subsidio al diésel.

Hasta el momento hay un indígena fallecido, más de un centenar de heridos y otros cien tantos detenidos, entre ellos imputados por terrorismo que permanecen en prisión provisional.