Arrestan nuevamente al ministro de Vivienda de Trinidad por fraude a impuestos de un carro

Según detallan este miércoles los medios trinitenses, Lee, del Partido Congreso Nacional Unido (UNC, en inglés), y Leong Poi fueron detenidos el martes, luego de que la Fiscalía de Trinidad y Tobago impugnara la desestimación de cargos que se les habían imputado a principios de este año.

Según las autoridades, Lee -diputado y figura destacada del UNC- y Leong Poi, comerciante de armas de fuego y propietario de la empresa Sport Outlet Ltd., fueron acusados en 2022 de conspirar para defraudar al Gobierno de Trinidad en el pago de impuestos por la importación de un Mercedes-Benz G63 AMG, valorado en más de 294.000 dólares.

Los fiscales, no obstante, alegan que Lee falsamente reclamó ser el dueño del vehículo para beneficiarse de las exenciones de impuestos concedidos a legisladores.

La investigación indica que Lee actuó ilegalmente entre el 24 de marzo y el 8 de junio de 2019.

Por su parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, dijo sentirse confiada en que los tribunales "darán una justa decisión" a los imputados.

"Debemos respetar los tribunales de la isla. El ministro Lee ya había sido absuelto de estas alegaciones. Ahora, que los cargos han sido presentados nuevamente, confiamos en que la corte dé una determinar justa", sostuvo Persad en un comunicado.

Mientras, la líder de la oposición del Movimiento Nacional del Pueblo, Pennelope Beckles, le pidió a Persad que le informe al país si Lee continuará en su cargo oficial mientras enfrenta su caso.

Bekles se expresó de esta manera, al recordar que en el pasado, el exfiscal general Anand Ramlogan y el exministro de seguridad nacional Jack Warner fueron arrestados bajo la administración de Persad y fueron removidos de sus puestos oficiales.

Leong Poi sigue detenido bajo las autoridades, mientras que Lee tuvo que ser internado en el Hospital General de Puerto España, luego de que supuestamente se sintiera indispuesto de salud tras su arresto.