Australia y Singapur refuerzan su alianza con acuerdos en defensa, energía y tecnología

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, recibió en Canberra a su homólogo singapurense, Lawrence Wong, en su primera visita oficial al país oceánico. Ambos líderes destacaron la "profunda amistad" entre las dos naciones y la importancia de mantener una relación "anclada en la confianza" en un contexto global marcado por la incertidumbre.

"El nuevo acuerdo eleva nuestra cooperación a otro nivel, con mayor integración en defensa, economía y acción climática", afirmó Albanese durante una rueda de prensa conjunta.

El mandatario señaló que la alianza incluye un "Acuerdo Reforzado de Cooperación en Defensa" y un "Acuerdo de Resiliencia Económica" destinado a garantizar la continuidad de las cadenas de suministro en momentos de crisis, como se demostró durante la pandemia.

Por su parte, Wong subrayó que la nueva etapa del pacto bilateral servirá como "modelo de referencia" para la región y para el fortalecimiento del multilateralismo.

"Ambos países compartimos la convicción de que nuestro futuro depende de la cooperación en Asia. Queremos conectar los recursos de Australia con la creciente demanda de energía limpia en el Sudeste Asiático", declaró.

El líder singapurense también anunció una actualización del Acuerdo de Economía Verde, que reforzará la colaboración energética y digital entre ambos países, así como programas conjuntos en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial.

Durante el encuentro, los mandatarios abordaron además el reciente fallo en los servicios de emergencia (triple 0) de la empresa australiana Optus, filial de la singapurense Singtel, que dejó cuatro muertos.

Wong expresó sus condolencias y aseguró que su Gobierno espera que las compañías "actúen con responsabilidad y colaboren plenamente" con la investigación.

Albanese y Wong coincidieron en que la estabilidad regional y la cooperación multilateral son esenciales para enfrentar los retos globales.

Ambos países celebran este año seis décadas de lazos diplomáticos y diez años del acuerdo estratégico original, relacionado con más de un centenar de proyectos conjuntos y un estrecho vínculo entre sus sociedades, con miles de ciudadanos estudiando, trabajando y residiendo en ambos países.