Bagdad y petrolera Exxon Mobil firman acuerdo para desarrollo del sector petrolero iraquí

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, asistió este miércoles a la ceremonia de la firma del acuerdo entre el Ministerio de Petróleo y Exxon en Bagdad, con presencia del vicepresidente de la compañía, Peter Larden, y el encargado de Negocios de Estados Unidos, indicó en un comunicado la Oficina de Prensa del primer ministro.

Al Sudani afirmó que "el acuerdo representa un paso importante para el futuro del sector petrolero en Irak y el desarrollo de las relaciones económicas con EE.UU", y añadió que "las puertas están abiertas a todas las grandes empresas internacionales para contribuir al desarrollo del sector petrolero".

Asimismo, insistió en el interés del Gobierno iraquí en "cooperar con las principales compañías petroleras, en particular las estadounidenses, para operar en importantes yacimientos petrolíferos, incluido el de Majnun", importante pozo ubicado en el este de la provincia de Basora, cerca de la frontera con Irán.

El dirigente iraquí también mostró su interés "en atraer y desarrollar inversiones en el sector energético, en particular en el sector del gas".

Destacó "la importancia de la contribución de Exxon Mobil a la modernización de la infraestructura de exportación de petróleo de Irak, la diversificación de las fuentes de exportación y la utilización de las últimas tecnologías en la industria petrolera, con el fin de impulsar el sector petrolero y aumentar la producción".

Por su parte, el vicepresidente Larden agradeció a Al Sudani las medidas de su Ejecutivo "para fortalecer la cooperación bilateral", y le felicitó con motivo del Día Nacional de Irak, "elogiando el notable desarrollo y progreso que el país está experimentando en diversos sectores y campos".