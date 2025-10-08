Bollywood rodará tres grandes producciones en Reino Unido en 2026

Las tres películas estarán producidas por Yash Raj Film, la empresa líder en producción y distribución cinematográfica de la India.

Según un comunicado difundido por la Oficina del primer ministro de Reino Unido, se espera que las tres películas generen más de 3.000 puestos de trabajo en este país europeo.

Starmer visitó este miércoles los estudios de Yash Raj Film en Bombay, en el marco de su visita a la India.

"Bollywood ha vuelto a Gran Bretaña y está generando empleo, inversiones y oportunidades, al tiempo que muestra al Reino Unido como un destino de clase mundial para la producción cinematográfica global", dijo Starmer.

El viaje del primer ministro británico, el primero a la India durante su mandato, tiene un marcado carácter económico.

Está previsto que Starmer se reúna mañana con su par indio, Narendra Modi, para materializar el acuerdo comercial alcanzado en julio por Londres y Nueva Delhi, y que es uno de los mayores acordados por el Reino Unido después del Brexit.

El gobernante británico dijo que el rodaje de las tres superproducciones de Bollywood en el Reino Unido "es exactamente el tipo de asociación que el acuerdo comercial con la India busca".

"Está destinado a generar, a impulsar el crecimiento, a fortalecer los lazos culturales y beneficiar a las comunidades de todo el país", añadió Starmer.

Bollywood produce anualmente más de ochocientas películas con una audiencia que se extiende por toda la India -con más de 1.400 millones de habitantes- y por las comunidades indias en el extranjero.

Esta industria cinematográfica no es sólo una forma de entretenimiento; sino que representa una fuerza cultural poderosa que influye en la moda, la música, el lenguaje y las tendencias sociales en la India.

En 1995, la exitosa película 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' ('Amor contra viento y marea'), protagonizada por las estrellas Shahrukh Khan y Kajol, y producida por Yash Raj Film se rodó en el Reino Unido.