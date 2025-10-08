Bryan Adams actuará en Bogotá en marzo de 2026 como parte de su gira Roll With The Punches

Bogotá, 8 oct (EFE).- El cantante canadiense Bryan Adams dará un concierto en el coliseo Movistar Arena de Bogotá el 20 de marzo de 2026, como parte de su gira 'Roll With The Punches', anunciaron este miércoles los organizadores.