Can Xue o Murnane, favoritos al Nobel de Literatura, con Vila-Matas y Rivera en apuestas

Listas en que, como suele ser habitual, aparecen el japonés Haruki Murakami, el rumano Mircea Cartarescu, el británico Salman Rushdie, el estadounidense Thomas Pynchon, la canadiense Anne Carson o el argentino César Aira.

Aunque estar en los primeros puestos de las quinielas no suele ser sinónimo de premio. El año pasado la ganadora fue la surcoreana Han Kang, una autora que cotizaba bajo en las casas de apuestas, lo que demostró una vez más que las opiniones de la sociedad no son las mismas que las de los miembros de la Academia Sueca.

Será el secretario permanente de la academia, Mats Malm, el encargado de anunciar el jueves, a partir de las 13:00 horas (11:00 GMT) quién es el ganador de este año.

Después de que el año pasado el premio viajara por primera vez a Corea del Sur, de la mano de Han Kang, este 2025 podría suponer el segundo Nobel de Literatura para Australia, tras el ganado en 1973 por Patrick White.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Será así si gana el extravagante Murnane, que nunca ha estado entre los autores más populares, pero que es el "más importante escritor vivo angloparlante del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar", según opinó el novelista estadounidense Mark Binelli en un artículo publicado en The New York Times en 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es el número uno de la casa de apuestas británica Nicer Odds, mientras que Can Xue y Krasznahorkai empatan a la cabeza en otra popular web, Ladbrokes.

Si gana Murnane, Oceanía sería siendo el continente menos galardonado, seguido de África, con 5 premios; Asia (7); América (20, de los que 12 son del Norte, 6 de Latinoamérica y dos del Caribe) y 88 de Europa (con Francia, con 14, en lo alto de la tabla). En total 121 premiados en 117 ediciones con tan solo 18 mujeres galardonadas.

El listado de mujeres se ampliaría si gana Can Xue -pseudónimo de Deng Xiaohua-, una popular autora de estilo surrealista y representante del movimiento experimental.

Mientras que Krasznahorkai, uno de los escritores húngaros más leídos y traducidos, aparece por primera vez entre los favoritos para el Nobel de Literatura.

Al igual que la mexicana Cristina Rivera Garza, que ganó el Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de memorias por 'El invencible verano de Liliana', un reconocimiento que la situó de pronto entre los nombres destacados de la literatura mundial, pese a que ya tenía una gran trayectoria que lo merecía en la que ha destacado por jugar con los límites entre ficción y no ficción.

El argentino César Aira sí lleva ya varios años apareciendo en las quinielas para el Nobel por una amplia obra de más de cien títulos en la que destacan las novelas cortas de los más diversos estilos, desde la ficción al ensayo, el teatro o el cómic.

Y otro autor que aparece de manera recurrente como favorito al Nobel o al Cervantes es el español Enrique Vila-Matas, cuyos libros cautivan "por su inteligencia crítica, su humor e ironía", en palabras del jurado que le otorgó en 2015 el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en Lenguas Romances.

La lista de favoritos es interminable e incluye otros nombres como los de la canadiense Margaret Atwood, el australiano Alexis Wright o el indio Amitav Ghosh.