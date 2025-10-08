Canadá justifica la instalación de un radar avanzado en el Ártico ante las nuevas amenazas

El radar transhorizonte (OTHR, en inglés) es un proyecto conjunto entre Canadá y Estados Unidos que permitirá la detección a miles de kilómetros de distancia del lanzamiento de misiles o vehículos hipersónicos que se aproximen a Norteamérica.

Bajo el paraguas del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad), que forman los dos países, Canadá está desarrollando el Sistema de Vigilancia de los Enfoques del Norte (Northern Approaches Surveillance Network), mientras que Estados Unidos construye el radar transhorizonte polar (Polar OTHR).

McGuinty declaró hoy durante su intervención en un foro en Toronto que OTHR permitirá "detectar amenazas procedentes de prácticamente cualquier lugar del mundo. Con OTHR seremos capaces de ver lo que está viniendo a Norteamérica".

"Puede que tengamos tres o cuatro minutos para responder al tipo de capacidades que ahora poseen varios estados, algunos de ellos estados malignos. Así que hemos decidido que, por lo menos, necesitamos ser capaces de detectar lo que viene hacia nosotros", añadió el jefe de la cartera canadiense de Defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

OTHR utiliza ondas de radio de alta frecuencia rebotadas en la ionosfera para detectar objetos más allá del horizonte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la actualidad, Canadá y EE.UU. operan el llamado Sistema Septentrional de Alerta (NWS, en inglés), una cadena de 47 radares construidos en la década de los años ochenta del siglo XX que permite detectar amenazas hasta el límite del horizonte, entre 400 y 500 kilómetros de distancia.

El NWS es inadecuado para detectar los modernos misiles crucero de larga distancia, armas hipersónicas y otras amenazas aéreas.

El ministro canadiense también señaló que recientemente se reunió con el secretario de la Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, para tratar la modernización de la defensa norteamericana, incluido lo que McGuinty denominó el "escudo continental" y que la Administración del presidente Donald Trump llama "Cúpula Dorada", un sistema para derribar misiles.

Precisamente el martes, el presidente Trump mencionó la cooperación con Canadá en el desarrollo de la 'Cúpula Dorada' durante su reunión en Washington con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Trabajaremos juntos en una 'Cúpula Dorada' para los dos países", afirmó el mandatario republicano.