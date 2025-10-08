Capturan en Atlanta al último de los diez reclusos fugados de una prisión en EE.UU.

Identificado como Derrick Groves, el reo de 28 años había sido condenado previamente por dos cargos de asesinato, dos de intento de asesinato, por los que fue condenado a cadena perpetua, y un delito federal por posesión de armas de fuego, tras un tiroteo en una celebración religiosa de Mardi Gras en 2018 que resultó en dos muertes y varios heridos.

Su fuga el 16 de mayo, junto con otros nueve reclusos, se hizo viral en redes sociales y fue facilitada por la remoción de una unidad de inodoro y lavabo defectuosa en su celda, lo que permitió a los prisioneros atravesar un agujero en la pared y escapar.

El reo fue encontrado escondido en un espacio reducido dentro de una vivienda en el suroeste de la ciudad, donde la Policía local arrestó a Groves después de un breve enfrentamiento.

La fuga masiva que involucró a diez reclusos fue una de las más significativas en la historia reciente del país.

Nueve de los fugitivos fueron capturados en las semanas posteriores al escape, mientras que Groves logró eludir la captura.

Las autoridades arrestaron a 16 personas, incluyendo a un trabajador de mantenimiento de la prisión y a la presunta novia de Groves, por presuntamente ayudar a los reclusos a escapar.

Groves será extraditado a Luisiana, donde enfrentará cargos adicionales por su fuga, anunció el Departamento de Policía de Atlanta.