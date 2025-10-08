Catar confirma en nombre de mediadores el acuerdo de primera fase de alto el fuego en Gaza

Redacción internacional, 9 oct (EFE).- Catar confirmó esta madrugada en nombre "de los mediadores" el acuerdo para una primera fase de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, lo que "conllevará el fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria".