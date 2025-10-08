China y Malasia realizarán maniobras militares conjuntas en la antesala de cumbre ASEAN

El simulacro, denominado 'Amistad y Paz-2025', estará centrado en la "asistencia humanitaria y mitigación de desastres, así como en la seguridad marítima", indicó la cartera castrense en un comunicado, en el que no brindó detalles sobre las fechas exactas de los ejercicios.

Las maniobras contarán con la participación de fuerzas multidisciplinarias de los Ejércitos chino y malasio, que realizarán maniobras conjuntas con tropas reales frente a observadores de otros países de la ASEAN.

Esta será la sexta edición de este simulacro, cuyo objetivo es "profundizar la cooperación práctica entre las fuerzas armadas de China y los países del Sudeste Asiático, mejorar su capacidad conjunta para hacer frente a amenazas de seguridad no tradicionales y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales", apuntó el comunicado.

Estos ejercicios arrancarán antes de la celebración de la 47ª cumbre de líderes de la ASEAN, un encuentro que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de octubre en Kuala Lumpur y al que está previsto que asista el presidente estadounidense, Donald Trump.

China y Malasia acercaron posturas durante la visita a la capital malasia del mandatario chino, Xi Jinping, en abril pasado, en la que ambos países acordaron resolver por la "vía pacífica" los conflictos territoriales que mantienen en el mar de China Meridional, reclamado en casi su totalidad por Pekín y donde ambas naciones se disputan varias islas.