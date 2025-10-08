Condenado a cadena perpetua en Rusia gana batalla judicial contra Correo por demora cartas

Stanislav Muráshov, que cumple su sentencia en la penitenciaría 'Beli Lébed' (Cisne Blanco) de la región rusa de Perm, presentó una demanda judicial al correo ruso por demorar una carta 54 días, según el medio.

El preso aseveró que la demora violó sus derechos como consumidor y exigió una compensación por daños morales de 10.000 rublos (122 dólares).

La corte, tras revisar los materiales del caso, concluyó que la compañía postal realmente incumplió los plazos establecidos de entrega de la carta, por lo que sentenció a la compañía a pagar 2.000 rublos (unos 25 dólares) por daños morales.

Además, le impuso una multa de 1.000 rublos (poco más de 12 dólares) y un impuesto estatal de 3.000 rublos (cerca de 37 dólares).

Muráshov se crió en un orfanato de la ciudad de Saransk y fue condenado por matar junto a un cómplice a dos mujeres con un hacha.

Los dos asesinos también mataron a un escolar de quince años por supuestamente haber ofendido a la madre de uno de ellos: le llevaron a un bosque y le estrangularon.